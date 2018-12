Bisingen "Heimatlieder sind im Aufschwung"

Wir stellen uns vor: Heinz Marquart legt eine CD mit Weihnachtsliedern ein. Was können wir hören?

In meinem CD-Schrank liegen verschiedene Weihnachts-CD’s, zum Beispiel mit traditionellen Weihnachtsliedern, gesungen von den Stuttgarter Hymnusknaben, aber auch internationale Weihnachtslieder mit Mahalia Jackson. Mein Lieblingslied ist aber "Ich steh an Deiner Krippe hier" von Johann Sebastian Bach. Dieses Stück ist so genial komponiert, das ergreift mich als Musiker. Da kommen mir fast die Tränen.

In vielen moderneren Weihnachtsliedern ist vor allem von Winter und Schnee die Rede. Gerät der eigentliche Sinn von Weihnachten damit in den Hintergrund?

Nicht unbedingt. Aber wenn man zum Beispiel "Jingle bells" als Weihnachtslied deutet, ist dies falsch. Es ist ein Schlittenfahrts- und ein reines Winterlied. Nur wenn die Weihnachtslieder – ob klassisch oder modern – dazu benutzt werden, in überfüllten Kaufhäusern den Kommerz anzuregen, dann verliert Weihnachten den eigentlichen Sinn.

Sie sind Experte für Heimatlieder: Welchen Stellenwert hat das Weihnachtsfest in Heimatliedern?

In unseren Heimatliedern haben die Weihnachtslieder – saisonbedingt natürlich – einen großen Stellenwert.

Wie zeigt sich Weihnachten in diesem Liedgut?

Man muss unterscheiden zwischen volkstümlichen und kirchlichen Weihnachtsliedern. Die ersten sind kindgemäßer, zum Beispiel "Süßer die Glocken nie klingen" oder "Kling Glöckchen Klingelingeling". Die zweiten sind kirchliche Weihnachtslieder, die sich mit der Geburt Jesu beschäftigen und die ein Kind nicht mehr so leicht versteht, zum Beispiel: "Vom Himmel hoch da komm’ ich her" oder "Es ist ein Ros’ entsprungen". Und noch einen Unterschied gibt es: Text und Melodie von Heimatliedern werden mündlich überliefert und können regional unterschiedlich sein.

Heimatlieder sind kaum in Radio und Fernsehen präsent. Was ist eigentlich das Besondere an diesem alten Liedgut?

Sie haben leider Recht mit der Tatsache, dass Heimatlieder nur ein Nischendasein in unseren Massenmedien darstellen. Aber gerade deshalb ist es umso wichtiger, dass dieses alte Liedgut gepflegt und tradiert wird, denn es ist auch ein wichtiges ein Kulturgut.

Und wo kann man Heimatlieder heute noch singen?

Zum Beispiel beim Heimatliedersingen im Haus im Park und der Hohenzollernhalle in Bisingen. Ich habe den Eindruck, dass sich Heimatlieder gerade im ländlichen Bereich wieder stärker verbreiten. Ab dem mittleren Alter ist dieses Liedgut offensichtlich dringend gewünscht. Die Menschen haben Lust am Singen. Sie wollen nicht nur, dass ihnen etwas vorgetragen wird, wie beim Radio und beim Fernsehen, sondern sie wollen selbst singen. Ich merke aber, dass die Heimatlieder im Aufschwung sind. Viele Heimatlieder sind schon Jahrhunderte alt und werden heute noch gesungen, was man von manchen kurzlebigen Schlagern oder Popstücken, die im Radio hoch und runter gespielt werden, nicht unbedingt sagen kann.

Welches ist für Sie das schönste Heimatlied?

Ein Lied als das schönste Heimatlied zu bezeichnen, ist nicht sinnvoll, denn viele, viele Heimatlieder sind sehr, sehr schön. Letztlich hat vielleicht jeder Heimatliedersänger und jede Heimatsängerin ein ganz bestimmtes Lied, mit dem er oder sie bestimmte Erfahrungen, Erlebnisse oder Ähnliches mehr verbindet.

Die Fragen stellte Alexander Kauffmann.