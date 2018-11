Bisingen Heilige als Vorbilder für die Gläubigen

Bisingen/Grosselfingen. In Besinnung und der Erinnerung an die Toten haben viele Bürger die Friedhöfe und Gräber ihrer Angehörigen aufgesucht. In der Nikolauskirche zelebrierte Pater Artur Schreiber den morgendlichen Gottesdienst. Zum Hochfest Allerheiligen hat der Kirchenchor Teile aus der Choral-Messe von Anton Bruckner (1824-1896) einstudiert.

Dabei gaben die Sänger unter der Leitung von Reinhardt Kluth – als Organist wirke Walter Kästle – eine imponierende Vorstellung. Die geschulten Chorstimmen bestachen mit betonter und klangfarblich sauberer Intonität ausgewogen im Tembre, was vor allem auch an den starken Männerstimmen lag, die kraftvoll angelehnt an die vielstimmigen Frauen eine ansprechende Harmonie zusammen mit dem Orgelspiel von Walter Kästle in das Kirchenschiff zauberten.

Pater Artur erklärt, wo die Wurzeln Allerheiligens liegen