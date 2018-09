Bisingen/Hechingen Stromausfall legt Haushalte lahm

Wahrscheinlich trat zuerst der Schaden in einem Erdkabelabschnitt nahe dem Bisinger Rathaus auf. In der Folge brannte eine Leitung an einem Kabelaufführungsmast zwischen Steinhofen und Weilheim durch. Nachdem die beiden Schadensstellen ermitteln waren, konnte die Bereitschaft nach etwa einer halben Stunde einen Großteil der betroffenen Haushalte und Betriebe wieder ans Netz bringen.

Im Zuge weiterer Schaltmaßnahmen in Abstimmung mit der Zentralen Leitstelle in Ravensburg waren um 13.47 Uhr fast alle Anschlüsse wieder versorgt. Drei Betriebe im näheren Umfeld der Schadensstellen sowie ein nur im Stich angeschlossener Aussiedlerhof mussten sich bis kurz nach 14 Uhr beziehungsweise 15.16 Uhr gedulden.

Die Schadensstelle in Bisingen wurde per Kabelmesswagen genau ermittelt und soll im Laufe des Dienstags aufgegraben und repariert werden. Ebenfalls im Laufe des Dienstags soll auch der Kabelabschnitt an dem Masten ausgewechselt werden.