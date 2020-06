Bisingen/Hechingen Polizei gelingt wirkungsvoller Schlag gegen Drogenhandel

Polizeihubschrauber und Spezialkräfte in Hechinger Unterstadt

Der Einsatz der Polizei vom Dezember fand auch in Hechingen statt: Augenzeugen sichteten dort ein Spezialkommando der Polizei in der Unterstadt. In der Max-Eyth-Straße soll der Zugriff erfolgt sein. Früher an diesem Tag kreiste ein Polizeihubschrauber zuerst über der B27 im Bereich Hechingen-Süd nahe des Brielhofs und über Bisingen. Wie es von Anwohnern damals hieß, sollen Suchscheinwerfer die Nacht erleuchtet haben. Der Einsatz soll am Donnerstagmorgen etwa eine halbe Stunde gedauert haben, von etwa 5.45 Uhr bis 6.15 Uhr. Dabei soll der Hubschrauber laut Augenzeugen bei Wessingen gelandet sein. Dass der Hubschrauber-Einsatz im Zusammenhang mit einer Drogen-Razzia in Hechingen stand, bestätigte die Staatsanwaltschaft nicht.