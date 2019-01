Bisingen/Hechingen Nach Messerattacke: 23-Jähriger in U-Haft

Bisingen-Thanheim/Hechingen - Der 23-Jährige, der in der Nacht von Freitag auf Samstag nach einem Familienstreit mit einem Küchenmesser auf seine Mutter eingestochen haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen wurde gegen ihn Haftbefehl erlassen, der Mann wurde in eine Vollzugsanstalt gebracht.