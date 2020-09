Bisingen/Hechingen Hat 25-Jähriger in großem Stil mit Drogen gehandelt?

Der Angeklagte

Als Kind ist der Angeklagte mit seinen Eltern öfter umgezogen, bis die Familie schließlich in Bisingen sesshaft geworden ist. Er besuchte zunächst eine Förderschule, ging dann in Balingen und Hechingen in schulische Einrichtungen, besuchte ein Gymnasium, bevor er dann seine Schulausbildung abbrach, weil er an einer Psychose erkrankte – die habe auch an seinem Drogenkonsumgelegen, der stetig größer wurde, wie er am Montag vor Gericht aussagte.