Bisingen Gruppe bremst Auto aus und attackiert Beifahrer

Bisingen - Ein 31-Jähriger wurde in Bisingen von mehreren Personen geschlagen und traktiert. Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 18.40 Uhr in der Heidelbergstraße auf Höhe der Silcherstraße. Zwei Autos bremsten dort ein drittes aus und zwangen es zum Anhalten. In dem angehaltenen Auto befanden sich drei Menschen - bei dem Beifahrer handelte es sich um das 31-jährige Opfer.