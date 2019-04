Bisingen Große Trauer um Stefan Pfanzelt

Mit großen Plänen ist Pfanzelt in seine Heimat Bisingen zurückgekehrt: Erst vor gut einem Monat hat er den Gasthof Adler als neuer Eigentümer eröffnet. Zahlreiche Bürger, Nachbarn und Vertreter der politischen Gemeinde sind dafür eigens nach Zimmern gekommen. Zuvor hatte Pfanzelt das Traditionshaus von Karin und Hartwin Löffler übernommen, die es in jüngere Hände geben wollten.

Pfanzelt hat sich der Gastronomie bereits in jungen Jahren verschrieben und sein Handwerk von der Pike auf gelernt. Schon nach dem Abitur am Hechinger Gymnasium war für ihn klar, welche berufliche Richtung er einschlagen wird: Im renommierten Hotel Traube in Tonbach absolvierte er zunächst die Ausbildung: Der berühmte Dreisterne-Koch, Harald Wohlfarth, der dort seinen Gästen auserlesenen Kreationen servierte, nahm den jungen Bisinger unter seine Fittiche. Pfanzelt sammelte weitere Erfahrungen im Hotel Claridge’s in London, in dem oft Mitglieder der englischen Königsfamilie zu Gast waren, im Hotel Relais und Chateau de Montcaud in der französischen Provence sowie in verschiedenen Restaurants auf der schweizerischen Seite des Bodensees.

Auch kommunalpolitisch wollte er sich engagieren