Bisingen "Größter Kulturbruch in der Geschichte"

Bisingen/Haslach/Schömberg. Das Europäische Kulturerbe-Siegel haben die Gedenkstätten des ehemaligen Konzentrationslagers Natzweiler-Struthof im Elsass erhalten. Damit wird ihre gemeinsame grenzüberschreitende Vermittlungsarbeit gewürdigt. Katrin Schütz, Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, überreichte die Auszeichnungs-Plaketten in Stuttgart an die zwölf Gedenkstätten der baden-württembergischen Außenlagerstandorte.

Darunter ist auch die Gedenkstätte Vulkan bei Haslach (Ortenaukreis). Sie wurde im September 1944 eingerichtet und bestand bis zur Befreiung im April 1945. In dieser kurzen Zeit sind dort 223 Menschen ums Lebens gekommen. In der Kleinstadt im Kinzigtal sollten die Gefangenen wegen Fliegerangriffen in unterirdischen Stollen Teile für Daimler-Motoren herstellen. Vereinzelt hat man Fertigungsanlagen offenbar zwar herangeschafft, produziert wurde aber nie. "Mit dem Europäischen Kulturerbesiegel wird unsere Arbeit in Zukunft höher bewertet", ist sich Sören Fuß, Leiter der Gedenkstätte Vulkan, sicher. Das Wichtigste für ihn: "Es ist eine Auszeichnung, für die man sich nicht auf die Schulter klopft, sondern sie ist eine Verpflichtung, die Arbeit weiterzuführen und zu verstärken." Deshalb passe das Siegel auch "perfekt" in die Arbeit des Haslacher Gedenkstätten-Teams.

Künftig wollten er und seine Mitstreiter auch in der Öffentlichkeit aktiver werden, um die Erinnerung an die Geschichte, wie sie sich auch bei Haslach zugetragen hat, wachzuhalten: "Damit man auch weiterhin wahrnimmt, was damals beim größten Kulturbruch in der Geschichte passiert ist", erklärt Fuß.