Bisingen Gigantische Stimmung auf dem Ochsenfest

Bisingen. Der Marktplatz war eine einzige Festmeile. Dem Veranstalter "Bisinger erste und einzige Ochsenbräterei" waren alle Garanten vergönnt: eine laue Spätsommernacht, Bewirtung vom Feinsten und ein buntes, ansprechendes Programm. "Vorbereitungen und Organisation haben sich gelohnt", sagte Ochsenpräsident Armin Haspel, bei dem die Fäden zusammenliefen. Schließlich wollte jeder etwas von "Hannes" dem Sechs-Zentner-Grill-Ochsen abhaben.

Fazit: Es war mal wieder ein zünftiges Fest und dies für Jung und Alt, dass die Zollergemeinde in dem Ausmaß nur alle fünf Jahre am Kirchspielfest erlebt.

Bereits vor Festbeginn kamen am Samstagnachmittag erste Besucher. Nach und nach füllten sich die Festgarnituren im Festzelt, und es kam Stimmung auf, die bis in die späte Nacht anhielt. In feschen Dirndln und Lederhosen gekleidet, betraten die Polkafreunde des Musikvereins Bisingen die Bühne und musizierten sich in die Herzen des Publikums.