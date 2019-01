Bisingen Gewünscht sind noch mehr Bauplätze

Ein weiter wichtiges Projekt ist der Bau einer zweiten Wasserleitung, die den Wasserdruck auf konstantem Niveau halten soll. Die neue Leitung soll unter der Bahnbrücke hindurch ins Gebiet Auf der Riesen geführt werden und das bestehende Netz entlasten. Kosten könnten laut Breimesser nicht ganz exakt geschätzt werden. Realistisch sei jedoch ein Betrag im niedrigen fünfstelligen Bereich.

n Zimmern In Zimmern sind vor allem die Baugebiete ein drängendes Thema, "das uns seit längerer Zeit stark am Herzen liegt", sagt Ortsvorsteher Karl Heinz Bogenschütz. "Wir versuchen, hier einen Schritt vorwärts zu kommen." Junge Menschen, die einen Bauplatz haben wollen, sollen auch einen bekommen.

Laut Flächennutzungsplan sind zwei Gebiete als Wohngebiete ausgewiesen, auf denen zusammen 20 Bauplätze entstehen könnten (Gewanne Manenwil/Rauchenberg und Bläling/Reute). Wenn es möglich ist, soll eines der beiden Baugebiete erschlossen werden. Die Kosten dafür konnte Bogenschütz auf Anhieb nicht beziffern, erfahrungsgemäß dürfte für die Erschließung jedoch ein Millionenbetrag fällig werden.

n Thanheim Auch im Ortsteil Thanheim sind Bauplätze ein Thema: Geht es nach dem Willen des Ortschaftsrates, soll das Baugebiet Salenwiesen teilerschlossen werden. Insgesamt gebe es dort laut Ortsvorsteher Rudolf Buckenmaier 40 bis 50 Plätze, nach der Teilerschließung sollen zehn bis 17 zur Verfügung stehen. Die genaue Zahl sei von der Straßenführung abhängig.

Wichtig für Autofahrer: Schlaglöcher und Risse sollen ausgebessert werden. Saniert werden sollen die Straßen Ziegelwasen, Hornstraße sowie Verbindungswege zwischen Im Lauch und Im Brühl sowie Onstmettinger Straße und Ebersbergstraße. Auch die Zimmerner Straße soll ausgebessert werden – falls der Gemeinderat dem Vorhaben zustimmt.

Auch die Verkehrssicherheit an der Einmündung der K7111 in die L360 bringt der Ortschaftsrat auf die Tagesordnung. Dort soll ein Gehweg gebaut werden und mit einer Insel den oftmals dort viel zu schnellen Verkehr verlangsamen. Weil die Straße an dieser Stelle breiter wird, soll ein benachbartes Grundstück gekauft werden.

n Steinhofen Steinhofen ist der Ausnahmefall in Bisingen: Weil der Ortsteil keinen Ortschaftsrat hat, entscheidet der Gemeinderat direkt – und greift daher nicht auf Vorschläge zurück, wie sie aus den übrigen Ortsteilen vorliegen.

Im Gespräch ist in Wessingen derzeit auch ein Automat für Lebensmittel, wie es ihn in ähnlicher Form beim Geflügelhof Fecker bereits gibt. Beschlossen hat der Ortschaftsrat bei diesem Thema noch nichts, weil wesentliche Fragen offen sind. Zum Beispiel, wer einen solchen Automaten betreiben und beaufsichtigen soll. Das Thema Nahversorgung ist im Ortsteil Wessingen aktuell, weil es kein Lebensmittelgeschäft gibt.