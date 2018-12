Bisingen Geschätzte Persönlichkeit im Ort

Bisingen. Gerade die Adventszeit ruft bei vielen Menschen Erinnerungen an längst verstorbene, aber dennoch niemals vergessenen Persönlichkeiten wach, die die Gemeinde Bisingen prägten. Solch eine Persönlichkeit war auch Pfarrer Franz Presser, der vor 20 Jahren verstarb.

1913 wurde der Geistliche in Stuttgart geboren, und er erhielt im März 1938 die Priesterweihe im Freiburger Münster, damals durch Erzbischof Conrad Gröber. Überall in seinen Vikarsstellen zeigte sich Presser sehr rege und engagiert in der Seelsorge. Vor allem bei der Betreuung der älteren Gemeindemitglieder, Flüchtlingen, Evakuierten, Kriegsgefangenen, Heimkehrer und Heimatvertriebenen. Stets hatte er für sie alle einen Rat parat und half an allen Ecken und Enden mit.

In der Zeit zwischen 1951 und 1986 war er in der Pfarrei St. Nikolaus und darüber ­hinaus auch in den zum Kirchspiel zählenden Gemeinden seelsorgerisch tätig. Ähnlich wie der damalige Bürger­meister Otto Pflumm und Schulrektor Josef Kästle war Franz Presser eine hoch geschätzte Persönlichkeit im Ort, vor dem die Einwohner Respekt zeigten und ihn als Vorbild ­sahen. Der Pfarrer war jedoch stets bescheiden. Als Subsidar unterstützte er noch einige Jahre seinen Nachfolger ­Pfarrer Andreas Möhrle, ­heute Domdekan in Freiburg.