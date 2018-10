Bisingen Genossen zu Besuch in Straßburg

Zunächst stand eine Stadtführung durch die historische Altstadt und der Besuch der Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg auf der Tagesordnung. Danach ging es am Nachmittag weiter zum Europäischen Parlament. Hier begrüßte Simon die Reisegruppe aus dem Zollernalbkreis und gab sowohl einen Einblick in die Arbeit und die Abläufe des Europäischen Parlaments als auch über die politischen Themen, die im Parlament gegenwärtig behandelt werden. Im Anschluss daran konnten die Genossen auf der Besuchertribüne des Plenarsaals Platz nehmen und eine Sitzung mitverfolgen.

Eine Sitzung in kleinerem Rahmen hat der SPD Ortsverein Bisingen diese Woche am Donnerstag im Gasthaus Grüner Baum in Zimmern abgehalten. Das Hauptthema war die Kommunalwahl im kommenden Jahr.

Mehr Frauen im Rat