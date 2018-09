Bisingen Gemeinsam den Glauben leben

Bisingen. Der feierliche Gottesdienst findet um 17 Uhr in der St. Peter und Paul Kirche in Steinhofen statt, anschließend gibt es einen Stehempfang. Als Ehrengast hat der Generaloberer aus der Ordensgemeinschaft der Heiligen Familie, Edmund Michalski, sein Kommen zugesagt. Außerdem werden noch weitere 14 in Deutschland wirkende Patres an der Feierlichkeit teilnehmen und Zelebrant Pater Artur bei der Eucharistiefeier unterstützen.

Parallel zum 25. Jubiläum sei dieser Tag als Dankeschön und Abschluss der durchgeführten Generalvisitation gedacht, erklärt Pater Artur. Die Kirchenchöre von Bisingen, Thanheim, Steinhofen und Grosselfingen werden die Feier musikalisch umrahmen. Zudem wird es eine Ausstellung geben, die die 25 Jahre für die Besucher Revue passieren lässt.

Vor 155 Jahren, also 1863, einigten sich die Gemeinde Bisingen, die Pfarreien Steinhofen und Thanheim mit dem Ordinariat in Freiburg und der Fürstlichen Patronsherrschaft zur Errichtung einer Pfarrkuratie in Bisingen. Mit dieser Einigung endete zugleich eine wechselvolle langatmige Geschichte des Kirchspiels. Seitens der Regierung von Hechingen wurde die Genehmigung dazu am 7. Februar 1865 erteilt. Am 27. Juli 1865 dagegen wurde die Urkunde vom Erzbischof aus Freiburg unterzeichnet, welche die Ortschaft Bisingen zur selbstständigen Pfarrkuratie erhob. Im Jahr 1888 wurde die Kuratie dann zur selbstständigen Pfarrei erhoben. Mit Matthias Saurer kam im selben Jahr der erste Pfarrer nach Bisingen und war seelsorgerisch tätig bis 1897.