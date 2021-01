Bisingen Gemeinde will ein Gesamtkonzept für Kindergärten entwickeln

Unabhängig von den Erklärungen Waizeneggers ist es hinlänglich bekannt: In den Kindergärten in Bisingen gibt es einen Sanierungsstau. Öffentlich thematisiert wurde im Gemeinderat bisher die Kita Humboldt. Die Bausubstanz ist Jahrzehnte alt und muss erneuert werden. Darüber hinaus befinden sich die Kitas Spatzennest (Steinhofen), Gutenberg und Sonnenschein (Wessingen) im Besitz der Gemeinde. Die Gemeinde lässt dazu bereits weitreichende Gedankenspiele kursieren. So denkt die Verwaltung darüber nach, einen Kindergarten ausschließlich für die Ganztagsbetreuung für Kinder zu nutzen. Dies wiederum hätte Auswirkungen auf den neu zu bauenden Kindergarten.

Für die Ausarbeitung des Konzeptes braucht es wohl mindestens ein Jahr