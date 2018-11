Bisingen Gemeinde schreibt 18 Bauplätze aus

Maute-Areal Wie geht es weiter mit den Industrie-Ruinen auf dem Maute-Areal? Auch die Bürger sollen diese Frage beantworten. (wir berichteten). Der erste "Bürgerworkshop" soll am Mittwoch, 28. November, ab 19 Uhr in der Hohenzollernhalle stattfinden. Diesen Termin gab Bürgermeister Roman Waizenegger am Ende der Gemeinderatssitzung offiziell bekannt.

Bei diesem Workshop werde sich die Steg vorstellen und den Ablauf der Projektentwicklung aufzeigen. Zudem können alle interessierten Bürger ihre Erwartungen, Wünsche und Vorstellungen zur künftigen Entwicklung des Maute-Areals vorbringen. Die Anregungen aus dem Bürgerworkshop sollen im weiteren Projektverlauf berücksichtigt werden.

"Nur so ist gewährleistet, dass das ehemalige Maute-Areal im Herzen von Bisingen bedarfsgerecht und im gemeinsamen Interesse gut und zeitnah entwickelt werden kann", sagte Bürgermeister Waizenegger.

Thanheimer Rathaus Die Sanierung des Dachgiebels am alten Rathaus im Ortsteil Thanheim hat Bisingens Gemeinderat beschlossen. Die Kosten dafür liegen bei rund 27 670 Euro. Der blau angestrichene Giebel dieses Baudenkmals ist ein Blickfang für Autofahrer, die aus Richtung Albstadt kommen. In der Vergangenheit wurde er immer wieder ausgebessert, nun ist eine umfassendere Sanierung der Holzkonstruktion notwendig. "Je länger wir warten, desto teurer wird’s", sagte Bürgermeister Waizenegger während der Sitzung des Gemeinderats.

Wie die Verwaltung mitgeteilt hat, können die Kosten vorab nicht exakt bestimmt werden. Das Ausmaß der Schäden wird erst sichtbar, nachdem die Holzkonstruktion freigelegt ist. Die Gemeinde plante daher mit einem Aufwand von 360 Arbeitsstunden. Die Zimmerei Buckenmaier aus Thanheim hat dafür laut Verwaltung das günstigste Angebot abgegeben. Putz- und Malerarbeiten werden im kommenden Jahr zusätzlich zu Buche schlagen.

Verkaufsoffene Sonntage Der Gemeinderat hat eine "Satzung über die Ladenöffnungszeiten" beschlossen, wie per Gesetz vorgeschrieben. Hintergrund ist, dass der Handels- und Gewerbeverein Bisingen auch im kommenden Jahr die Geschäfte an zwei Sonntagen öffnen möchte. Pater Artur Schreiber und Pfarrer Ulrich Günther haben vor der Sitzung "keine Einwende" gegen die sonntäglichen Ladenöffnungen geäußert. Die Termine für die beiden verkaufsoffenen Sonntage stehen schon jetzt fest: ­7. April und 6. Oktober.