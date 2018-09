Es seien immer wieder Anfragen von Bürgern gekommen, ob sie mal einen Blick auf das Maute-Areal werfen dürfen. Das teilte Bürgermeister Roman Waizenegger in der Sitzung des Gemeinderates mit. Die Gemeinde plane nun in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein bald einige Führungen anzubieten. Doch die Sicherheit gehe vor. Die Gruppen dürften dabei nicht allzu groß sein. Weiter ist eine "Timeline" zur Entwicklung auf dem Maute-Areal geplant, die auf der Homepage der Gemeinde einzusehen sein soll. Zudem ist auch ein Bürgergespräch angedacht. Das Konzept für den Abbruch ist vorbereitet. Allerdings muss noch ein zweites Angebot eingeholt werden, damit die Förderungen nicht in Gefahr geraten. Der Abriss ist zu 60 Prozent förderfähig. Es gilt nun, die Kosten für den Abbruch zu ermitteln. Diese bewegen sich aber wohl im Bereich zwischen 30 000 und 80 000 Euro. Foto: Archiv