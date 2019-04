Bisingen Frühlingserwachen lockt tausende Besucher

Verpflegungsstände und der Auftritt der Bauernkapelle Geislingen trugen zur wohligen Atmosphäre bei. Als Besuchermagnet erwies sich der von der Gemeindeverwaltung ausgerichtete Kunsthandwerkermarkt in der Hohenzollernhalle. 25 Verkäufer an der Zahl boten an ihren Ständen ein breitgefächertes Sortiment an Selbstgebasteltem, vieles darunter zur Dekoration zum Osterfest.