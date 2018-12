Bisingen Frank Endress seit 30 Jahren dabei

Sie stellte dann zunächst Ursel Binder als "wahre Stütze des Saxophonregisters" vor, die ein Vorbild für viele Musiker sei, da nur wenige es schaffen würden, Familie, Familienunternehmen und Musikkapelle so zu verbinden. Sie wurde schließlich für ihre zehnjährige Zugehörigkeit zur Musikkapelle Thanheim geehrt.

Danach war Frank Endress an der Reihe, der bereits in den vergangenen sieben Jahren als Vorsitzender die Geschicke des Vereins bestimmt hat. Er habe mit dem Bariton in der Kapelle begonnen und sei mittlerweile "ein wichtiger Baustein im Gesamtgefüge des Vereins", sagte Trewin. Vier Jahre Jugendleiter, dann drei als Pressewart und schließlich Vereinschef. Insgesamt hat er dem Verein 30 Jahre die Treue gehalten. In dieser Zeit sei er vom Musikkameraden zum echten Freund geworden, sagte Trewin. Martin Schwellbach überreichte als zweiter Vorsitzender die Urkunde sowie die Ehrennadel in Gold vom Kreismusikverband des Blasmusikverbands Baden-Württemberg und las den Ehrungstext vor.

Frank Endress betrat daraufhin das Rednerpult und ehrte Dirigent Erwin Nehlich. Denn der steht mittlerweile schon zehn Jahre dem Orchester vor und lenkt damit die musikalischen Geschicke des Vereins Musikkapelle Thanheim. Dafür erhielt er eine Ehrenurkunde.