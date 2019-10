Bisingen Firma testet Laser auf Burg Hohenzollern

Strahl durfte wegen des Flugverkehrs nicht senkrecht in den Himmel gerichtet werden

Die Firma LPS hat das Regierungspräsidium Stuttgart als Landesluftfahrtbehörde, die Stadt Hechingen, die Gemeinde Ofterdingen sowie die Polizei Reutlingen über den Laser-Test informiert, nachdem der TÜV Süd eine Bescheinigung über die unbedenkliche Durchführbarkeit unter bestimmten Voraussetzungen ausgestellt hat.

So durfte der Strahl zum Beispiel nicht senkrecht in den Nachhimmel gerichtet werden, um den Flugverkehr nicht zu irritieren. "Wir konnten durch den Laser-Test auf der Burg Hohenzollern umfangreiche Erkenntnisse sammeln in Bezug auf Laserreichweite, Divergenz und Farbverhalten", erklärt Siggi Ruff, Inhaber LPS-Lasersysteme.

Gemeinsam mit den Kunden aus Südkorea wurde im Anschluss berechnet, wie sich die Lasersichtbarkeit durch die Lichtanteile bei Nacht samt Luftfeuchtigkeit in Seoul verhalten wird. Es wird angedacht, diesen Test vor Ort in Südkorea zu wiederholen. "Unser Dank gilt der Burg Hohenzollern, die uns diesen Test ermöglichte", so Siggi Ruff.