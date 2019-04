Bisingen Feuer bricht in Schmelzofen aus

Das Feuer konnte gut gelöscht werden. Der Schaden hielt sich in Grenzen, so dass in der Firma am Montag wieder gearbeitet werden kann. Um 7.43. Uhr löste in der Firma ein Rauchmelder Alarm aus, der auch sofort an die Bisinger Feuerwehr ging.

Als Marc Mayer, der als stellvertretender Kommandant der Bisinger Feuerwehr den Einsatz leitete, auf der Anfahrt die massive Rauchsäule entdeckte, weitete er den Alarm sofort auf alle Bisinger Feuerwehrabteilungen und auf die Grosselfinger Feuerwehr aus. "Es ging vor allem darum, möglichst viele Einsatzkräfte mit Atemschutzgerät vor Ort zu bekommen", so Marc Mayer, denn die Produktionshalle sei massiv verraucht gewesen.

Die ersten Einsatzkräfte vor Ort gingen mit Feuerlöschgeräten gegen die Flammen vor, kurz darauf folgten die Kollegen mit Löschschläuchen nach. In der Halle war an einem Metall-Schmelzofen eine Hydraulik-Leitung defekt gewesen, und das austretende Öl hatte sich an dem heißen Ofen entzündet, so dass in der Halle eine über zwei Meter hohe Flamme aus der Maschine hochschlug. Die Sicht war minimal. Aber der Feuerwehr gelang es dennoch schnell, die Flammen unter Kontrolle zu bekommen. Da in der Produktionshalle ständig Metall geschmolzen wird und die Anlage auf Rauch und hohe Temperaturen ausgelegt ist, entstand hier kein massiver Schaden.