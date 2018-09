Bisingen Ferienträume der Superlative

Am Ende stellte sich dann aber heraus, dass all das mindestens acht Millionen D-Mark kosten würde, was damals viel Geld war angesichts der ungewissen Erfolgsaussichten, des schwierigen Bau-Untergrunds und immer lauter werdender Bedenken. Karl August Clever gab am Ende auf.

Nicht gescheitert hingegen war das Projekt "Café-Restaurant Ebersberg", dass Josef Ott mit seiner Frau Erika damals mit einem Anbau an das Wohnhaus in der Ebersbergstraße schuf. Es bestand bis Mitte der 70er-Jahre und hatte viele Gäste.

Bis heute in Erinnerung ist auch noch der 19. April 1967. Am Nachmittag dieses Tages hatte eine Schreinerfirma aus Koblenz einen Hubschraubergemietet, mit dem man sich einen Überblick über die zu erwartenden Arbeiten beim Bau der Feriensiedlung machen wollte. Der Hubschrauber landete gegen 12 Uhr auf dem Fußballplatz im Gewann Killacker, um den damaligen Kreisbaumeister Wachendorfer aufzunehmen. Ein Fluggast muss dann kurz vor dem Start aus Versehen einen Hebel bestätigt haben, durch den sich ein Rotor verstellte, so dass der Hubschrauber noch vor dem eigentlichen Abheben eine Bruchlandung hinlegte. Pilot und Kreisbaumeister Wachendorfer blieben unverletzt, aber der Unfall warf durchaus schon einen dunklen Schatten auf das Projekt.

Bis heute wird diskutiert, ob das Feriendorf für die Entwicklung der Region positiv gewesen wäre, oder ob die Zerstörung der Natur an dieser Stelle unerträglich gewesen wäre. Der Ebersberg ist schließlich weit sichtbar und wird heute liebevoll gepflegt vom Schwäbischen Albverein.