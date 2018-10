Bisingen Fast alle Autos sind viel zu schnell

Mängel an Straßen Aus Reihen des Ortschaftsrates wurden folgende Mängel an Straßen aufgezeigt: Der Fußweg an der Onstmettinger Straße bis zur Ebersbergstraße habe Risse, die ausgegossen werden sollten. Das gleiche Bild sehe man in der Zimmerner Straße von der Holzbrücke Richtung Friedhof. Auf der Wendeplatte im Altenspohl wurde ein erhöhter Schacht gemeldet. Zudem wurden in der Weiher Straße Risse im Bereich der neu verlegten Leitungen der Telekom festgestellt. Die Verwaltung soll prüfen, ob es sich hier um eine Gewährleistung der ausführenden Firma handelt.