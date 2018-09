Bisingen Farbenfroher Kurs in Thanheim

Bisingen-Thanheim. Einen weiteren Graffiti-Workshop veranstaltete die Gemeinde Bisingen am Samstag in Thanheim. Jugendliche zwischen zwölf und 19 Jahren verschönerten eine Wand im Innenhof des alten Schulhauses.

Der Graffiti-Künstler Chris Hailfinger, der in Bisingen schon öfters tätig war, leitete den Workshop. Was das Motiv sein soll, hatte der Ortschaftsrat vorab entschieden: Zwei Gebäude – das Thanheimer Rathaus und die Ulrichs­kirche – sowie das Wappen der Ortschaft und der Schriftzug "Thanheim" sollen es sein, berichtete Ortsvorsteher Rudolf Buckenmaier.

Um 9 Uhr wurden die Jugendlichen von Melanie Männing von der Gemeindeverwaltung am alten Schulhaus empfangen. Hailfinger führte anschließend in das Thema "Graffiti" ein, erklärte die Vorgehensweise, einige wichtige Regeln und die Schutzausrüstung bestehend aus Handschuhen und Masken, die direkt im Anschluss an die Jugendlichen verteilt wurde.