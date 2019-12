Bisingen Ex-AfD-Kreisrat kritisiert Rechtsruck

"Als ein Jahrzehnte praktizierender Arzt kann ich mich mit menschenverachtenden oder antisemitischen Strömungen in dieser Partei nicht mehr identifizieren. Ethische, moralische Gründe lassen für mich ein ›weiter so‹ nicht mehr zu!", teilt Schweitzer mit. Er kritisiert insbesondere die "kämpferische Einstellung gegen Ausländer". Es sei eben "dieses völkische Gedankengut", die Ausländerfeindlichkeit, wie Schweitzer auf Nachfrage konkretisiert.

Neben den Problemen, die er in der Bundespartei erkennt, kommen für ihn Konflikte auf Kreisebene hinzu. "In einer aufstrebenden Partei sollte, wie in einer intakten Familie, eine gewisse Harmonie und ein Schutzempfinden für jedes der Mitglieder vorherrschen", hebt Schweitzer an, um noch deutlicher werden: "Wenn aber seitens der Vorstandschaft, noch dazu gegen besonders engagierte, aktive Mitglieder, Verleumdungen, Anzeigen und staatsanwaltliche Ermittlungen zum Mittel innerparteilicher Auseinandersetzungen werden, entsteht ein massiv gestörtes Vertrauensverhältnis."

Damit spielt er insbesondere auf die Führung der Kreis-AfD an. Ein "Kreisvorsitzender" müsse bei Auseinandersetzungen "doch integrativ in Erscheinung treten". "Egoistische Ambitionen" für eine Kandidatur bei der kommenden Landtagswahl, dürften, wie Schweitzer sagt, "keineswegs zu innerparteilichen, unfairen Zerwürfnissen führen, wie in den letzten Wochen geschehen".

Ob Schweitzer nach seinem AfD-Austritt nun auch sein Mandat im Kreistag zurückgibt? Nein, das wolle er nicht. Er werde "weiterhin mit Engagement und Nachdruck die Interessen" der Bürger in diesem Gremium vertreten – aber nicht mehr als Mitglied der AfD-Fraktion. Dies teile er auch im Sinne seiner beiden anderen Fraktionskollegen mit.