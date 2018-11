Bisingen "Es werden immer mehr Paragrafen"

Bisingen-Wessingen. Die Kreisbau zieht acht neue Wohnungen in der Unteren Koppelhalde hoch, das Grundstück des ehemaligen Gasthauses Engel in Wessingen soll bebaut werden, daneben entsteht derzeit ein Mehrfamilienhaus, und der Gemeinderat hat kürzlich 18 neue Wohnbauplätze im Baugebiet Fronwiesen-Raubrühl ausgeschrieben – und das sind nicht alle Baustellen in Bisingen.

Von außen sehen Autofahrer und Passanten jedoch nicht, wie viel Bürokratie dahinter steckt. Zu viel Bürokratie, meint Emil Schraitle aus Wessingen. Mehr als 30 Jahre war er selbstständig und mit Planung und Realisierung von Bauprojekten befasst. Inzwischen ist er im Ruhestand und nimmt noch ausgewählte Aufträge an.

Doch es gibt ein Thema, bei dem er keine Ruhe geben will: überbordende Bauvorschriften. Und das müsse doch auch mal gesagt werden. "Da geht einem der Hut hoch", poltert er beim Vor-Ort-Termin in Wessingen. "Man muss nicht aus jedem kleinen Punkt, den man beim Bauen berücksichtigen muss, eine Vorschrift machen." Bestes Beispiel für den Vorschriften-Wahnsinn: Flachdächer. "In der Schweiz muss ein Flachdach nur dicht sein und darf nicht zusammenbrechen", hebt er an, holt kurz Luft, beugt sich über den Schreibtisch und klagt an: "Bei uns gibt es dafür 50 bis 60 Vorschriften. Man wird nur schikaniert."