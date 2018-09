Bisingen Erste Probe hat er bereits hinter sich

Von 2001 bis 2013 war er Seelsorgebereichskantor der Düsseldorfer Pfarreien Gemeinschaft Eller-Lierenfeld. Reinhard Kluth war von 2013 bis 2016 als freischaffender Komponist, Kirchenmusiker und Musiklehrer in Tübingen-Kilchberg tätig; er war Organist an St. Petrus und Pankratius in Tübingen und ist seit 2016 stellvertretender Dom-Organist in Rottenburg.

In Tübingen-Bühl leitete er von 2015 bis 2016 die Chorgemeinschaft Bühl 1878. Seit 2016 ist der Leiter der von ihm gegründeten Kleinen Kantorei Tübingen. Seit dem 1. Oktober 2016 ist er Stiftskirchenmusiker und Organist in der Stiftskirche in Horb.