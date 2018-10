Bisingen "Nachfrage ist größer als Angebot"

Bisingen. Eigentlich sollte beim Vor-Ort-Termin in der Küche Yvonne Streib neben Matteo und Mila ein drittes Kind zum Frühstück sitzen. Doch es hat geweint, geschluchzt, die Eltern haben es abgeholt. Es ist krank geworden. Streib: "Man behandelt die fremden Kinder wie die eigenen." Wenn es einem von ihren Knirpsen schlecht geht, "gehe nirgendwo anders mehr hin". Matteo und Mila lassen sich nichts von der Aufregung anmerken. Unbekümmert knabbern an ihren Broten mit Pfirsichmarmelade, Salami und Käse. Alltag bei der Tagesmutter Streib in Bisingen.

Jeder Tag beginnt gleich: Erst Frühstück, dann wickeln, und spielen ist auch angesagt, im Zimmer direkt neben der Küche. Bunte Legosteine, ein Plastikbagger, Kinderbücher im Regal vermitteln: Hier ist Kinderzone. Anders als in öffentlichen Einrichtungen, hat sie die Ausstattung selbst organisiert. Laternenbasteln steht an diesem Vormittag an. Da sollen die Kinder zum Beispiel lernen, wie sie mit der Schere umgehen.

Streib ist nicht die einzige Tagesmutter in Bisingen: Insgesamt 13 gibt es in der Gemeinde. Bemerkenswert: Im benachbarten Hechingen gibt es genauso viele Tagesmütter, obwohl die Stadt doppelt so viele Einwohner hat. Und noch ein Detail zeigt der Vergleich mit Hechingen: In der Kirchspielgemeinde werden 43 Kinder betreut, in Hechingen nur 26. "Bisingen ist gut versorgt", sagt Ingrid Musen, Leiterin des Balinger Jugendfördervereins nicht umsonst.