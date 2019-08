Bisingen Eisdielen-Betreiber Michele: Sommerzeit ist Eiszeit

Nach dem Realschulabschluss bleibt er in der Branche seiner Eltern: Für einen Großhändler beliefert er Eisdielen in ganz Deutschland, lernt die Rohstoffe kennen und begutachtet Produkte. Auch im elterlichen Betrieb hilft er in dieser Zeit immer wieder aus. Und er baut sich das so wichtige zweite Standbein auf: Er vertreibt Ladeneinrichtungen italienischer Architekten. Vor allem in Italien. Zuweilen auch in Deutschland.

Den dreirädrigen mobilen Verkaufsstand kann man buchen

Seit vergangenem Jahr führt er die Eisdiele in besingen Hauptstraße und bietet mit seinem dreirädrigen Ape eine Eisdiele auf drei Rädern. Das Gefährt misst zweimal 1,30 Meter und wäre in den Städten Italiens durch jede Gasse geschlüpft. Es ist sein wichtigster Geschäftszweig: Man kann Michele und den Ape für Hochzeiten, Firmenausflüge oder als Geburtstags-Gag buchen – ein nostalgischer Blickfang, der zum Eis essen einlädt.

Michele bietet in der Eisdiele auch ganz ausgefallene Sorten an. Das sind seine Empfehlungen: Mais-Eis, eine Spezialität aus Brasilien, Limette-Minze, belgische Schokolade mit Orange und Pfirsich, pinkes Schokoladeneis und Eis von der Wassermelone. Wie er auf Nachfrage sagt, verwende er keine künstlichen Aromen. Auch empfehlenswert, aber nicht ganz jugendfrei: Stracciatella mit original Baileys zum Beispiel und Malaga mit Rosinen. Da seien schon ein paar Prozent Alkohol drin. Volljährig sollte man mindestens sein, wenn man eine dieser Sorten bestellen will.