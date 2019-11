Bisingen Einsturzgefahr: Maute-Kamin wird komplett abgerissen

Deshalb auch die klare Aussage des Ingenieurs. Egal, ob der Turm saniert wird oder nicht, das obere Drittel bis auf eine Höhe von etwa 30 Meter muss auf jeden Fall abgerissen werden.

Damit stand in der Ratssitzung die Frage im Raum, ob man den Turmstummel stehen lassen sollte. Anfangs der Sitzung schien diese Idee noch nicht völlig unsinnig, als Ingenieur Michael Sieber aber die Fotos gezeigt hatte, die er bei einer Befahrung des Turms mit einer an einem Kran aufgehängten Gondel gemacht hatte, war das Feld bestellt für den Antrag von Dieter Fecker, den kompletten Kamin bis zum Grund abzureißen.

Zu eindeutig zeigten die Fotos, wie marode das Kaminbauwerk ist. Zerbröselnde Steine mit Fugen, aus denen der Mörtel fast ganz herausgewaschen wurde, mehr oder weniger feine Risse, die sich über längere Distanzen am Turm entlang ziehen, Metallverstärkungen, die fast völlig verrostet sind. Stabil sah das nicht mehr aus. Aber natürlich könnte man so einen Stummelkamin sanieren. Fragt sich halt, "ist uns das die Sache wert", brachte es Gemeinderat Axel Güntner auf den Punkt: "Das sieht aus wie eine Katze mit amputiertem Schwanz, das wäre dann wohl ein Symbol für den Niedergang der Textilindustrie hier", hielt er fest, und alle im Rat nickten zustimmen.

Dieter Fecker sprach es dann in einem Antrag offen aus: Kamin komplett zurückbauen. Dem stimmte der Rat einmütig zu.

Dringender Handlungszwang

Diskutiert worden war zuvor nur noch die Frage, ob in den Abrissauftrag gleich auch noch das Kesselhaus mit einbezogen werden soll. Bürgermeister Roman Waizenegger wurde an diesem Punkt allerdings sehr energisch. Durch das Vorliegen der Untersuchungsergebnisse am Turm sei die Gemeinde vor allem hier jetzt in dringendem Handlungszwang, "wir dürfen keine Zeit wegen irgendwas verschwenden, sonst ist die Gemeinde dran, wenn was passiert." Auch er persönlich würde dann in Haftung genommen, "das will ich nicht tragen. Deshalb werde er nun Firmen suchen, die so etwas erledigen könnten, und er werde dann einfach den Auftrag vergeben, ohne noch einmal den Rat zu fragen." Diskutiert wurde auch noch kurz, ob eine Sprengung des Bauwerks möglich ist. Das müssten die Experten sagen, so der Bürgermeister.

Die Frage nach dem Kesselhaus ist damit aber nicht vom Tisch, machte Waizenegger klar. Diese werde sicher im Rahmen der Haushaltsaufstellung im Rat diskutiert, denn auch hier wäre eine Sanierung sicher nicht gerade günstig. Da von diesem Gebäude aber keine Sicherheitsgefahr ausgehe, könne man das in aller Ruhe angehen. Der Kamin dagegen wird bald fallen.