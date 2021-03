8 Wie entsteht ein Haus aus Holz? Zuerst werden die Balken gesägt und zusammengesetzt. Die Nummern geben Aufschluss über die Stelle, an der sie montiert werden. Foto: Kauffmann Foto: Schwarzwälder Bote

In Sachen Holzbau ist es eine der modernsten Maschinen in Europa: Bei der Firma Willi Mayer entstehen damit Fertigteile für Häuser – und Arbeitsplätze. Die zusätzliche Technisierung erfordert noch mehr Personal. Wie passt das zusammen?

Bisingen - Willi Mayer ist an diesem Vormittag in der Produktionshalle, es hämmert, jemand sägt, der Seniorchef steht am Ende der 80 Meter langen neuen Produktionslinie und blickt gebannt auf seine neue Maschine: "Ich könnte stundenlang zuschauen, wie das Ding da fährt." Wie beschwerlich sei das doch früher gewesen, jedes Stückchen Holz habe er von Hand herantragen und bearbeiten müssen. Und heute? Gibt es Lastenheber, die zentnerschweres Baumaterial für die Arbeiter federleicht werden lassen.

Gut findet er das. Denn die technischen Neuerungen erleichterten es ja auch, bis ins hohe Rentenalter im Beruf zu bleiben. Inzwischen gehe es da nicht mehr nur um reinste Handarbeit, sondern auch um das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine.

Mayer hat sich am Ausgang der Halle positioniert, also an der Stelle, an der die Häuser-Teile fertig herauskommen und zur Auslieferung verpackt werden. Vor ihm liegt die neue Produktionslinie, auf der eine Maschine voll automatisch auf und ab fährt. "Da können die Mitarbeiter nebenher meditieren", sagt Mayer scherzend. Natürlich wird auch gearbeitet.

Zweieinhalb Millionen Euro hat er in die neue Maschine mit neuer Produktionslinie investiert. Und trotz der Technisierung brauche Mayer nicht weniger, sondern gerade mehr Arbeitskräfte. Jüngst habe er drei zusätzliche Mitarbeiter für die Produktion eingestellt. Grund dafür ist die neue Maschine: Sie kann in kürzerer Zeit noch mehr Fertigteile herstellen. Die höheren Kapazitäten könnten nicht mit dem gleichen Personalstand gestemmt werden.

Das liegt ganz offensichtlich auch an der generell hohen Nachfrage: Der Holzbau erlebt derzeit nämlich einen Boom in Deutschland. Jedes dritte Haus, das in Baden-Württemberg neu gebaut wird, besteht nach Angaben des Bundes Deutscher Zimmermeister schon aus Holz – Tendenz steigend. Häuslebauer gibt es trotz Corona-Krise genug. Kommunale Bauplätze sind nach wie vor begehrt. So geht die Pandemie an der Firma Willi Mayer geradezu vorbei, zumal die Mitarbeiter in der weitläufigen Produktionshalle die Abstandsvorschriften einhalten können.

Sie stellen dort Fertigteile her, die auf der Baustelle zu Häusern für Privatleute oder Gewerbetreibende zusammengesetzt werden. Diese Teile entstehen aus einer Balkenkonstruktion, die mit Rollen nach vorne transportiert werden, danach wird Dämm-Material aus Zellulose zwischen die Balkenkonstruktion geblasen und die neue Maschine sägt automatisch Öffnungen für Fenster und Türen. Inzwischen dauert es gerade mal noch fünf Tage, bis die Teile für ein Holzhaus gefertigt sind, etwa ein bis zwei Tage weniger.

Ohne die Millioneninvestition in die neue Maschine und die Verlängerung der Halle wäre man künftig nicht konkurrenzfähig, gibt sich Mayer überzeugt. Weitere Investitionen in den Standort plant die Firma für ein Bürogebäude an der Thanheimer Straße.