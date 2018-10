Die Jungmusiker der Jugendmusik Zimmern trafen sich zu ihrem diesjährigen Jugendwochenende, um die Kameradschaft zu fördern. Dabei verbrachten sie einen Tag im Sensapolis in Sindelfingen – dem größten Indoor-Freizeitpark in ganz Deutschland. Beim gemeinsamen Go-Kart-Rennen haben die Jungmusiker bewiesen, dass sie nicht nur an den Instrumenten, sondern auch auf der Rennstrecke ziemlich viel drauf haben und rasant unterwegs sind. Mit Spielen im Freien, dem Chaosspiel, Filme schauen und der Übernachtung im Vereinsheim wurde der Abend gestaltet. Das gemeinsame Frühstück am nächsten Tag war der Abschluss eines schönen und gelungenen Wochenendes, das den Jugendlichen wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird. Foto: Wahl