Bisingen Ein Wiedersehen nach 50 Jahren

Balingen wurde wegen Urlaub der Gastronomie in Bisingen gewählt. Die Freundschaft wurde über all die Jahre von Schulfreundinnen gepflegt. Der Bisinger Autor Willi Birkle bekam die Abschlusszeitung von Adelheid in die Hände als er noch das gewisse etwas für sein Buch "Schabernack unter der Burg" (veröffentlicht: 2016) suchte.

Nachricht, dass Adelheid vor Ort ist, verbreitet rasend

Die Jahrgängerin hatte von der Ersten bis zur achten Klasse einen Bericht in Versform verfasst und niedergeschrieben, genau das war es was der Autor gesucht hat. Ein Vers zu Beginn der jeweiligen Schulklasse eröffnet die Kapitel im Buch. Schnell war die Genehmigung per E-Mail von Australien auf seinem Tisch und so konnte er Das gewisse Etwas im Buch verewigen. Der Kontakt per Skype und Mail nahm seinen Fortschritt und als Adelheid ihren geplanten Heimatbesuch ankündigte war seine Freude groß.