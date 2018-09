Bisingen Atelier in Wessingen eröffnet

Unter dem Motto "Kunst am Weidenbach" fand am Freitag die offizielle Eröffnung des neuen Ateliers von Künstlerin Marita Sickinger in Wessingen statt. Zur Vernissage kamen neben Kunstliebhabern und Nachbarn auch Freunde der Künstlerin, einige sogar aus der Schweiz. Viele Gäste waren auch daran interessiert, was aus der ehemaligen Schmiede und späteren Näherei geworden ist.

Die Besucher waren überrascht, mit wie viel Liebe und Hingabe Marita Sickinger die Räume nahe des Weidenbachs eingerichtet hat. Vieles zeugt noch bis heute von jenen Zeiten, als die Nähmaschinen ratterten. Einige der damaligen Näherinnen waren sogar zugegen und staunten nicht schlecht. Immerhin wurde noch bis 1994 Damenunterwäsche genäht. Für die musikalische Umrahmung sorgten Serge Platt auf dem Akkordeon sowie Rainer Schneider mit Gitarre und Gesang.

Seine Freude darüber, dass es nun auch eine Kunstgalerie in Wessingen gebe, brachte Ortschaftsrat Siegfried Schneider im Namen des Ortsvorstehers zum Ausdruck. Er beglückwünschte die Malerin zu ihrem Atelier und den ausgestellten Exponaten. Auf das geschaffene Kleinod im historisch wertvollen Gebäude dürfe sie stolz sein. Schneider sprach die Hoffnung aus, dass in naher Zukunft noch weitere Veranstaltungen im Atelier stattfinden würden.