Bisingen Ein Igel kommt täglich zu Besuch

Bisingen. Auch der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Bisingen nahm an der Aktion "Tag der offenen Gartentür" am Sonntag teil. Die Vereinsmitglieder Regina und Walter Annau öffneten ihre Gartentür im Karlsbader Weg 20 in Bisingen für die vielen interessierten Natur- und Gartenfreunde. Damit steuern sie auch ihren Teil zum Projekt "Blühender Zollernalbkreis" bei und unterstützen die Artenvielfalt, indem sie Tieren und Pflanzen wichtige Lebensräume anbieten.

Seit 19 Jahren ist das Ehepaar Annau in Bisingen ansässig. Schon seit jeher legen sie ein besonderes Augenmerk auf die Vielfalt der Natur. Wo einst Rasenflächen überwogen, sind heute verschiedene Beete angelegt, die eine zauberhafte Atmosphäre schaffen.

"Unsere Ideen haben wir aus Gartenbüchern, oder aber wir sehen dies und das auf einem Markt", sagt Regina Annau. Sie betont, dass sie kein Kunstwerk erschaffen wollen, sondern nur einen schönen Garten, den sie täglich gemeinsam genießen können.