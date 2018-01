Bisingen Ein großes Team mit großem Ziel

Zollernalbkreis. 460 Mitarbeiter, von der Grünen Dame und dem Grünen Herren bis hin zu den Chefärzten, sind der Einladung in die Bisinger Hohenzollernhalle gefolgt. Ein Anliegen wurde in allen Vorträgen deutlich: Die Mitarbeiter beider Standorte in Albstadt und Balingen müssten ein großes Team sein, Grenzen in den Köpfen müssten überwunden werden, denn nur so könne das Klinikum ein zukunftsfähiges Medizinzentrum werden. Gerhard Hinger, Geschäftsführer des Klinikums, führte durch den Abend.

Landrat Günther-Martin Pauli hob hervor, dass die lange Zeit unsachlich geführte Debatte über den Standort des künftigen Zentralklinikums nun deutlich sachlicher und weniger emotional geworden sei. Und er versprach, dass der Standort Albstadt bis zur Zusammenführung mit Balingen "ordentlich auf Vordermann" gebracht werde. Das solle weit über die Anschaffung eines neuen CT-Geräts hinausgehen. Zudem schlug er vor, von Zeit zu Zeit Personalversammlungen einzuberufen, um die Mitarbeiter stets über die neuesten Entwicklungen zu informieren.

Hinger berichtete von den vielen Gesprächen, die er seit seiner Amtseinführung am 1. August mit den Mitarbeitern geführt habe. Er zeigte Verständnis für alle Sorgen und Nöte. Es sei nun aber an der Zeit, alte Denkweisen hinter sich zu lassen: "Der Mensch kann nicht zu neuen Ufern aufbrechen, wenn er die alten nicht verlässt."