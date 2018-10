Bisingen Ein Gottesdienst zum Jubiläum

Bisingen-Steinhofen (jw). Pfarrer der polnischen Ordensgemeinschaft "Missionare der Heiligen Familie" übernahmen vor 25 Jahren seelsorgerliche Tätigkeiten in Steinhofen. Dieses Jubiläum ist der Anlass für einen Festgottesdienst, der am Mittwoch, 3. Oktober, um 17 Uhr in der Steinhofener St. Peter und Paul-Kirche stattfindet. Dazu lädt die katholische Kirchengemeinde Bisingen-Grosselfingen-Rangendingen ein.