Bisingen Ein Fest für Senioren

Grosselfingen (jw). Eigens für die Bewohner des Senioren- und Pflegeheims in Grosselfingen wurde dieser Tage ein "Bayerischer Morgen mit Weißwurst und Weißbier" veranstaltet. In bayerischem Ambiente und zu passender Volksmusik kamen alsbald Unterhaltung und Stimmung in die Reihen der rund 50 Bewohnerinnen und Bewohner. Es wurde gesungen, geschunkelt, getanzt und sich in Gesprächen ausgetauscht.