Bisingen Ein fabelhafter Tag für die Senioren

Und als Einzelpersonen: Elisabeth Flegr (93 Jahre), Katharina Vogt (91 Jahre) sowie Katharina Haas (91 Jahre); Anton Gieger (89 Jahre), Günter Fecker (87 Jahre) und Oswald Fecker (87 Jahre). Sie alle wurden mit Geschenkkörben beschenkt, bevor sie sich zum Gruppenbild aufstellten.

Ein weiterer Höhepunkt bahnte sich anschließend mit dem Auftritt durch Dietlinde Ellsässer (bekannt von "Die drei vom Dohlengässle") an. Unter dem Motto "Ledig in Schwaben" verstand sie es ganz prima die Anwesenden mittels ihrer Fragen und Aussprüche einzubeziehen und so den ganzen Saal aufzumischen. Dabei bekam nicht nur Roman Waizenegger sein Fett ab. Dieser musste sogar den Tarzanschrei lautstark und unüberhörbar erschallen lassen, was ihm gut gelang.

Ulknudel Ellsässer ging auf alte Zeiten ein, wo die Leute noch Landwirtschaft betrieben und über Sex nicht offen gesprochen wurde. Das Gelächter und die Stimmung im Saal waren groß und das hielt bis zuletzt an. Zwischendurch erklang von allen das Hohenzollernlied und "Ade nun zur guten Nacht".