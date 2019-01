Bisingen Ehemalige Adlerwirtin ist gestorben

Eine bekannte und weitum beliebte Mitbürgerin hat das irdische Leben verlassen. Pater Erwin Wieczorek zelebrierte den Gottesdienst vor aufgebahrtem Sarg. Rosa Löffler hinterlässt sechs Enkelkinder, die Fürbitten vortrugen.

Laut der Traueransprache des Geistlichen wurde Rosa Löffler am 7. Mai 1931 als Tochter von Berta und Josef Ruff in Wessingen geboren. Im Elternhaus wuchs sie zusammen mit dem bereits verstorbenen Bruder Eberhard auf und besuchte die örtliche Volksschule.

In der Funktion als Näherin war Rosa Löffler zunächst in einer Hechinger Textilfabrik tätig. Noch vor ihrer Heirat mit Helmut Löffler aus Zimmern im Jahr 1957 erlernte sie den Beruf der Köchin im Gasthaus Museum in Hechingen. Nach der Eheschließung übernahm das Ehepaar Helmut und Rosa Löffler in dritter Generation den weitum bekannten Traditions-Gasthof Adler in Zimmern.