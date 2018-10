Bisingen Die meisten Nutzer sind zwischen 13 und 59 Jahre alt

Die Standards Wie Dambrowski erklärte, rechne man im Bibliothekswesen mit zwei Medien pro Einwohner. Das sind im Falle Bisingens 19 000 Medien, die auf 600 Quadratmetern aufgestellt sein sollten. In der Hohenzollernhalle stünden derzeit 16 000 Medien auf 206 Quadratmetern.

Die Lösung? In seinem Ausblick skizzierte Dambrowski eine mögliche Lösung für die Platzprobleme in der Bücherei. Sein Vorschlag: Wenn das Maute-Areal schon neu gestaltet wird, dann würde dort bestenfalls eine neue Bücherei gebaut. Bürgermeister Roman Waizenegger: "Diesen Plan lassen wir nicht in der Schublade verschwinden. Wir nehmen ihn in die erste Bürgerveranstaltung zum Maute-Areal mit." Die Sprecher der Fraktionen von SPD und Freien Wählern, Gisela Birr und Klaus Ertl, signalisierten in der Sitzung bereits Zustimmung für das Vorhaben.