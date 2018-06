Bisingen Die gute Tat braucht viel Vorbereitung

Bisingen. Fragebogen ausfüllen, weiter zur Untersuchung, Blut spenden, dann ausruhen und genug essen und trinken – wie eine Blutspende grundsätzlich abläuft, weiß jeder, der schon einmal bei einer Aktion dabei war. Doch was müssen die Helfer im Hintergrund noch alles erledigen? Der DRK Ortsverein ließ sich bei der Blutspendeaktion am Montag in der Hohenzollernhalle über die Schulter schauen.

Helfer an der Anmeldung ist speziell geschult

"Circa zwei bis drei Wochen vor der Veranstaltung fangen wir an, Werbung zu machen, und planen, was es zu essen geben soll", erzählt Angela Stöck, die beim DRK Ortsverein Bisingen für die Blutspendeaktionen zuständig ist. Idealerweise sind circa 20 Helfer des Vereins vor Ort, doch dieses Mal fand die Aktion erstmals an einem Montag statt, da konnten es nicht so viele einrichten. Manche kümmern sich um die Verpflegung, andere bringen die Blutspender nach dem Spenden in den Ruhebereich oder achten dort darauf, dass sich auch lange genug ausgeruht wird.