Bisingen Die fünfte Jahreszeit wird eröffnet

Auch die Lenau Hexa nehmen sich am Sonntag dem Häs abstauben an. Zudem stellen sie Narrenbaum mit Hexentaufe am 11. Januar ab 17 Uhr in Steinhofen.

Zum Häs abstauben machen sich am Dreikönigstag die Gempleswatter in Wessingen und die Maurochen in Thanheim auf die Socken.

Ebenfalls ihren Narrenbaum stellen am Samstag 11. Januar um 15.30 Uhr die Thanheimer Maurochen. Für die Bewirtung der Gäste in der Ortsmitte aber auch für die Unterhaltung durch die Krawallos ist wie immer gesorgt.

Ihr 20-jähriges Bestehen feiern die Thanheimer Maurochen Ende Januar, nämlich am 26. Januar ab 17 Uhr mit dem Ehrungsabend und Narrenparty "Flowerpower" in der Vereinshalle und am Sonntag, 27. Januar, mit der Narrenmesse ab 9.15 Uhr im Gotteshaus, dem Zunfmeisterempfang ab 11 Uhr sowie dem großen Jubiläumsumzug ab 13.30 Uhr zu dem um die 3000 Hästräger aus 52 Narrenzünften erwartet werden. Im Anschluss daran wird im Narrendorf weitergefeiert und gefestelt.