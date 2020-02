Bisingen Das große Backen: TV-Hobbybäcker eröffnet Geschäft

Was verkauft er? Kunz: "Verkauft werden meine Dekostreusel", und er schiebt gleich hinterher: "Dekostreusel, die in Kooperation mit der Firma Lieblingsstreusel aus Berlin hergestellt werden, die ausschließlich in der EU produziert", und noch eine Ergänzung: "Es ist kein China Quatsch." Er bietet zudem "Backhelfer" an, beispielsweise Back-Skalpelle, die er privat selbst nutzt.