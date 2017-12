Bisingen Chor feiert 150-jähriges Bestehen

Diözesanpräses verleiht dem Chor die Palestrina-Medaille

Diözesanpräses Wolfgang Gaber übermittelte die Glückwünsche aus der Erzdiözese Freiburg. Singen verbinde Menschen, egal woher sie kämen und schaffe Gemeinschaft, sagte Gaber. Musik könne Gefühle wachrütteln, dringe tief in die Seele ein und berühre die Herzen. Von allen gelisteten 860 Kirchenchören zähle der Bisinger Chor unterhalb der Burg Hohenzollern zu den Besten. Er selbst fühle sich "wie bei einem Hochamt im Freiburger Münster", lobte er. Dann übergab Gaber an den Bisinger Kirchenchor die begehrte Palestrina-Medaille. Der Vorsitzende Rudi Haller und Pater Artur Schreiber nahmen die Ehrung in Empfang.

Die B-Dur-Messe von Schubert war gekennzeichnet durch einen klaren Stil mit fast volkstümlich heiterem Einschlag. Klare Artikulation, aufmerksame Tongebung und Deklamation, die Sicherheit der Einsätze und die brillante Stimmenbalance bestimmten den Vortrag. Sopranistin Teresa Dettling überzeugte vollkommen mit der Tragkraft ihrer Stimme. Aber auch die Chorstimmen hatten schwierige Stimmlagen zu bewältigen und übertrafen sich selbst.

Feinfühlig begleiteten die Bläser und Streicher die Chor- und Solistenstimmen. Feiner Oboenklang schaffte den Ausgleich zwischen Streichern und Blechbläsern. Sehr demütig wirkte das "qui tollis peccata mundi", in feinster Harmonie von Chor und Solisten vorgetragen. Die vielfachen Bitten um Frieden bildeten den Mittelpunkt. Zur Kommunionausteilung sang Solist Christoph Schanze aus der Kantate von Johann Sebastian Bach Nr. 70 "Seligster Erquickungstag" für Bass und Instrumente.

Zum krönenden Abschluss ließ der Chor noch ein letztes Mal mit dem "Hallelujah" das Kirchenschiff erklingen.