Bisingen Charlie Baker kann auch weihnachtlich

Burg Hohenzollern (rb/jb). Zwei Jahre ist es her, dass der Bisinger Markus Sauter alias "Charlie Baker" mit seiner gerappten Version des Hohenzollernlieds, "Wo kommsch her" in der Region einen Hit landete. Seitdem war es um den 33-Jährigen etwas ruhiger geworden. Nun ist der Musiker zurück – und zwar mit einer Weihnachtsversion seines schon bekannten Liedes, das er am Freitag als Überraschungsgast bei der Eröffnung des Königlichen Weihnachtsmarktes auf der Burg Hohenzollern präsentierte. Zuvor war der Markt von Hausherr Georg Friedrich Prinz von Preußen feierlich eröffnet worden.

Das ganze Wochenende über konnten es sich die Besucher im Burghof bei heißen Maroni, weißem Glühwein, Waffeln und Wildwurst vom Grill gut gehen lassen und die weihnachtliche Atmosphäre genießen. Der Burg-Weihnachtsmarkt auf 855 Metern Höhe gilt als einer der schönsten in ganz Deutschland.

Der Königliche Weihnachtsmarkt öffnet am Freitag wieder