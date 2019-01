Bisingen Burg Hohenzollern zwei Tage geschlossen

Schnee- und Eisbruch machten den Bäumen im Zollerwald schwer zu schaffen. Selbst erwachsene Fichten sind unter der Last zusammengebrochen und haben teilweise die Zufahrtsstraße blockiert, heißt es in einer Pressemitteilung. Burgverwaltung, Forst und Straßenmeisterei hatten deshalb die Zufahrtsstraße K7110 zur Burg diesen Montag und Dienstag gesperrt.

Am Fuße des Burgbergs an der Straßensperrung trotzte ein Burgmitarbeiter der Kälte und informierte, dass der Aufenthalt im Wald momentan zu gefährlich sei. Am Mittwoch war die Schnee- und Eisbruchgefahr wieder gebannt und der Burgbetrieb wurde wieder aufgenommen.