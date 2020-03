Bisingen Blutspende findet trotz Coronavirus statt

Der FV Bisingen sagt seine Generalversammlung ab, die am Freitag, 27. März, stattfinden sollte. Sobald sich die Situation wieder beruhigt habe, werde die Versammlung schnellstmöglich nachgeholt, so der Verein. Außerdem ruhe bis auf Weiteres der Fußballspielbetrieb, deshalt fällt auch am 22. März das Spiel in Steinhofen aus. Wie die Saison weitergeht, sei derzeit nicht abzusehen.

Der Rad- und Motorsportverein Bisingen sagt wegen der Corona-Gefahr seine für Freitag, 27. März, geplante Hauptversammlung ab.

Die DLRG Bisingen-Engstlatt lässt sämtliche Aktivitäten und Termine bis zum 30. April ausfallen.

Das Evangelische Pfarramt Bisingen informiert, dass bis auf weiteres alle Veranstaltungen und Gottesdienste der Evangelischen Kirchengemeinde Bisingen ausfallen. Die Gemeinde ist telefonischt unter der Nummer 07476/ 9 12 05 oder per Mail unter: Gemeindebuero.Bisingen@ elkw.de erreichbar. Auf der Homepage www.gemeinde.bisingen.elk-wue.de wird jeweils zu den Sonntagen ein "Geistlicher Impuls" veröffentlicht. Das Erscheinen des Gemeindebriefs, was für Anfang April geplant war, wird wegen unwägbarer Terminlage verschoben.

Der Ortschaftsrat Thanheim hat seine Sitzung für Monat, 23. März, abgesagt. Ebenso fällt die Mitgliederversammlung von Bürgern helfen Bürgern am Mittwoch, 25. März, aus.

Der Vortrag zum Thema "Schlafstörungen", der für heute, Mittwoch, geplant war, fällt aus.

Die Zoller Voices des Sängerbunds Bisingen haben wegen der Corona-Ansteckungsgefahr alle Proben bis auf unbestimmte Zeit abgesagt.