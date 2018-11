Bisingen Bestimmte Tätergruppe gibt es nicht

Dies sind vor allem Öl und Lösungsmittel. Seltener kommt es vor, dass Heizöl und Altöl eingeleitet wird.

Woran erkennt man, dass Substanzen eingeleitet wurden?

Wie Jürgen Lepold, Leiter der Bisinger Kläranlage berichtet, könne man manche Substanzen riechen. Bei Öl bilden sich Schlieren an der Wasserobefläche, und je nach Substanz kann das Wasser sich verfärben. Auch Sensoren zeigen Änderungen in der Zusammensetzung des Wassers an, die auf illegale Einleitungen schließen lassen.

Was kostet die Beseitigung der illegalen Einleitungen?

Die Kosten sind abhängig von der eingeleiteten Menge. Sie bewegen sich zwischen 200 Euro und 1800 Euro. Ausgeführt werden die Reinigungsarbeiten von einer Spezialfirma, die je nach Grad der Verschmutzung zwischen 1000 und 1500 Kubikmeter Wasser abpumpt. Je nach Ausmaß der Havarie kann das Abpumpen sechs bis 25 Stunden dauern.

Haben die Einleitungen Auswirkungen auf die Biologie in der Kläranlage?

Ja, wenn es um größere Mengen geht und diese nicht rechtzeitig abgesaugt werden. Solche Schäden sind laut Maier in der Regel aber vermeidbar.

Wer leitet die Mittel in die öffentliche Kanalisation ein?

Das sind sowohl Firmen, als auch Privatpersonen. Eine Gruppe, die dauerhaft mit illegalen Einleitungen auffällt, kann man jedoch nicht benennen.

Wie kann man die Täter ausfindig machen?

Die Suche nach den Tätern ist aufwendig. Die Substanzen können über die Kanäle zurückverfolgt werden. Außerdem werden Regenüberlaufbecken kontrolliert. Sehr schwierig wird es insbesondere dann, wenn der Weg von der Einleitung bis ins Klärwerk sehr lange gedauert hat und illegale Substanzen nicht dauerhaft eingeleitet werden. Und doch: "Die Suche war auch schon erfolgreich", sagt Maier auf Nachfrage.

Welche legalen Alternativen gibt es zu illegalen Verklappungen?

Eine Alternative ist etwa die Sondermüll-Sammlung. Das Landratsamt Balingen macht während der Öffnungszeiten der Deponien Rücknahmeangebote. Außerdem kann Öl auch direkt an den Händler zurückgegeben werden, der die Schadstoffe auf legalem Wege entsorgt.