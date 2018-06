Bisingen Begleitung der Gläubigen

Gebete, Vortrag, Gesprächsaustausch bis hin zur gemeinsamen Eucharistiefeier mit Auflegung des Skapuliers vom Berge Karmel und Einzelsegen mit der Blutreliquie vom Heiligen Pater Pio bildeten den Inhalt des Nachmittags, welcher sowohl in der Kirche als auch im Gemeindezentrum ablief.

Den Auftakt bildete der Rosenkranz mit Betrachtung zur Göttlichen Barmherzigkeit, wobei das Allerheiligste Altarsakrament ausgesetzt wurde. "Betet bitte weiter für den Papst, die Bischöfe und Priester, dass wir am Wort Christi und der Tradition der Kirche festhalten", so Pater Dominiques Aufruf an alle Anwesenden.

Den ganzen Nachmittag über bestand Beichtgelegenheit bei einem der drei ebenfalls anwesenden Patres Artur, Erwin und Matheusz im Beichtzimmer des großen Glockenturmes.